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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انطلاق محاكمة المخرج رومان بولانسكي بتهمة التشهير في باريس

رومان بولانسكي
رومان بولانسكي

انطلاق جلسات محاكمة المخرج الشهير والمثير للجدل رومان بولانسكي في باريس، بتهمة التشهير بالممثلة البريطانية شارلوت لويس. 

 

رفعت الممثلة  شارلوت لويس دعوى قضائية ضد المخرج الفرنسي البولندي البالغ من العمر 90 عامًا، رومان بولانسكي، بدعوى أنه شوه سمعتها من خلال وصف مزاعم الاعتداء الجنسي ضده بأنها "كذبة شنيعة" في مقابلة عام 2019 مع مجلة باريس ماتش.

 

تقدمت شارلوت لويس لأول مرة بادعاءاتها ضد بولانسكي في عام 2010، زاعمة أن المخرج اعتدى عليها جنسيًا في باريس عام 1983، عندما كان عمرها 16 عامًا.

 

 قالت لويس إنها سافرت إلى باريس لإجراء اختبارات الآداء، وظهرت لاحقًا في فيلم بولانسكي “Pirates” عام 1986.

 

اتُهم بولانسكي بالاعتداء الجنسي من قبل العديد من النساء، بداية من عام 1977 عندما تم القبض عليه بتهمة الاعتداء على سامانثا جيلي البالغة من العمر 13 عامًا.

 

ووافق المخرج الشهير على كتابة صفقة إقرار بالذنب واعترف بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالجماع الجنسي غير القانوني مع قاصر، ثم فر لاحقًا من الولايات المتحدة وواصل حياته المهنية في أوروبا. 

 

ولا يزال رومان بولانسكي هاربًا من النظام القانوني الأمريكي حتى الآن، وفي عام 2018، تمت إزالة اسمه من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. 

 

وفي مارس 2023، صرحت جيلي في مقابلة مع بولانسكي وزوجته إيمانويل سيجنر، بأنها سامحته و"أي شخص يعتقد أنه يستحق أن يكون في السجن مخطئ". 

 

ونفى بولانسكي جميع الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك تلك التهمة الموجهة إليه من شارلوت لويس، وسيحضر فريقه القانوني المحاكمة بدلا منه. 

 

على الرغم من الجدل المثار حوله، واصل بولانسكي إنتاج الأفلام، وعرض فيلمه الأخير "The Palace" لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 2023 لكنه مستمر في الابتعاد عن الأضواء ولم يكن حاضرًا في أول عرض للفيلم.

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