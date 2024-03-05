رئيس الإمارات يشيد بعلاقات بلاده بدولة الكويت

أشاد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بالعلاقات التي تجمع بلاده بالكويت واصفا إياه بـ"الأخوية والتاريخية والراسخة".

التقى الرئيس الإماراتي اليوم الثلاثاء، بأمير الكويت الذي يزور أبو ظبي للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

أكد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات والكويت، علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي.

أضاف الرئيس الإماراتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "سعدت اليوم بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي، تربطنا بالكويت الشقيقة علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي".

وتابع: "حريصون على العمل معاً على تقوية هذه العلاقات وتنميتها، ودعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة".

ومنح بن زايد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، "وسام زايد" تقديراً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وجهود الشيخ مشعل في تعزيزها؛ بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".