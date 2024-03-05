عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس: توفير 13 منفذا بالأحياء لتوفير السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان

صدى البلد

قال محافظ السويس عبدالمجيد صقر إن المحافظة ستوفر 13 منفذًا رئيسيًا على مستوى الأحياء؛ لتوفير جميع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم من خلالها بأسعار تفاضلية وفي متناول الجميع؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك. 


وشدد المحافظ - خلال ترؤسه اليوم /الثلاثاء/ للمجلس التنفيذي للمحافظة - على مباحث التموين ومديرية التموين بالمرور باستمرار؛ لمتابعة ضبط الأسعار وتوفير السلع بالأسعار المعقولة، منوهًا بأن هناك سلع غذائية كثيرة قد انخفضت بالفعل خلال الفترة الأخيرة.


وأضاف أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وافق على تدعيم السويس بـ2000 طن سكر سيتم ضخها يوميًا على جميع المحال والبقالين التموينين والمنافذ والجمعيات الاستهلاكية بسعر27 جنيهًا للكيلو.


وأوضح أن هناك حصة تموينية من السكر لكل المصانع والمخابز والأنشطة الصناعية سيتم ضخها في الفترة الحالية، مكلفًا بتشكيل لجنة بمراجعة تراخيص المخابز السياحية والتأكيد على ضبط الوزن والسعر للرغيف السياحي، مشددًا على أنه سيتم إغلاق المخبز الذي لا يلتزم بضبط السعر والوزن.


وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ على رئيس فرع المجلس القومي للسكان بالسويس بتكثيف أعمال التوعية لتحسين الخصائص السكانية، مشيرًا إلى أنه تم فتح أقسام لتنظيم الأسرة داخل 26 وحدة صحية ومركزًا طبيًا لتوفير كافة الاحتياجات ووسائل تنظيم الأسرة.


وقال إنه تم أيضًا تنظيم قوافل سكانية والوصول إلى السيدات بالمنازل بالتنسيق مع مديرية الصحة والجمعيات الأهلية والتربية والتعليم والهيئة العامة لمحو الأمية ووحدة سكان المحافظة والجهات المعنية.


كما وجه بتشكيل مجموعات عمل للتوعية بضرورة تنظيم الأسرة بالتنسيق مع المجلس الإقليمى للسكان ومديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا ضرورة المشاركة في القوافل التنموية والتى تؤثر على تحسين كافة الخصائص السكانية التي تجوب كافة أحياء محافظة السويس، بالإضافة إلى تنظيم قوافل وحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة مما كان له من آثر عظيم في رفع معدلات الحماية بالمحافظة.


وبدورها.. قدمت رئيس فرع المجلس القومي للسكان عبير علي، عرضًا حول التوصيات الإنجازات التي تمت خلال الفترة الأخيرة والجهود المبذولة للوصول للمستهدف، مؤكدة أنه تم تنظيم عدد من القوافل السكانية بحي عتاقة بمشاركة محو الأمية ووحدة السكان والصحة(؛ لتقديم الخدمة وتوعية الأهالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

ترشيحاتنا

الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد المعتقلين لدى إسرائيل بالضفة لأكثر من 7422

الحكومة تناقش مقترحا لتطوير نظام الثانوية العامة

حماس: ننتظر رد إسرائيل على مقترحاتنا في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

خريطة برامج ماسبيرو خلال شهر رمضان المبارك

بوتين: روسيا الرابعة عالميا في تصدير المنتجات الزراعية

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين للبحث عن الغاز والزيت الخام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| صور من كواليس مسلسل "حق عرب"

إطلالة تكشف عن مرض داليا مصطفى| شاهد

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ