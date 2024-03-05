محافظ السويس: توفير 13 منفذا بالأحياء لتوفير السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان

قال محافظ السويس عبدالمجيد صقر إن المحافظة ستوفر 13 منفذًا رئيسيًا على مستوى الأحياء؛ لتوفير جميع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم من خلالها بأسعار تفاضلية وفي متناول الجميع؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



وشدد المحافظ - خلال ترؤسه اليوم /الثلاثاء/ للمجلس التنفيذي للمحافظة - على مباحث التموين ومديرية التموين بالمرور باستمرار؛ لمتابعة ضبط الأسعار وتوفير السلع بالأسعار المعقولة، منوهًا بأن هناك سلع غذائية كثيرة قد انخفضت بالفعل خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وافق على تدعيم السويس بـ2000 طن سكر سيتم ضخها يوميًا على جميع المحال والبقالين التموينين والمنافذ والجمعيات الاستهلاكية بسعر27 جنيهًا للكيلو.



وأوضح أن هناك حصة تموينية من السكر لكل المصانع والمخابز والأنشطة الصناعية سيتم ضخها في الفترة الحالية، مكلفًا بتشكيل لجنة بمراجعة تراخيص المخابز السياحية والتأكيد على ضبط الوزن والسعر للرغيف السياحي، مشددًا على أنه سيتم إغلاق المخبز الذي لا يلتزم بضبط السعر والوزن.



وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ على رئيس فرع المجلس القومي للسكان بالسويس بتكثيف أعمال التوعية لتحسين الخصائص السكانية، مشيرًا إلى أنه تم فتح أقسام لتنظيم الأسرة داخل 26 وحدة صحية ومركزًا طبيًا لتوفير كافة الاحتياجات ووسائل تنظيم الأسرة.



وقال إنه تم أيضًا تنظيم قوافل سكانية والوصول إلى السيدات بالمنازل بالتنسيق مع مديرية الصحة والجمعيات الأهلية والتربية والتعليم والهيئة العامة لمحو الأمية ووحدة سكان المحافظة والجهات المعنية.



كما وجه بتشكيل مجموعات عمل للتوعية بضرورة تنظيم الأسرة بالتنسيق مع المجلس الإقليمى للسكان ومديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا ضرورة المشاركة في القوافل التنموية والتى تؤثر على تحسين كافة الخصائص السكانية التي تجوب كافة أحياء محافظة السويس، بالإضافة إلى تنظيم قوافل وحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة مما كان له من آثر عظيم في رفع معدلات الحماية بالمحافظة.



وبدورها.. قدمت رئيس فرع المجلس القومي للسكان عبير علي، عرضًا حول التوصيات الإنجازات التي تمت خلال الفترة الأخيرة والجهود المبذولة للوصول للمستهدف، مؤكدة أنه تم تنظيم عدد من القوافل السكانية بحي عتاقة بمشاركة محو الأمية ووحدة السكان والصحة(؛ لتقديم الخدمة وتوعية الأهالي.