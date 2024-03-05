وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي عن عمر 70 عاما

أعلن عدد من المواقع المحلية وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي في مصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما، وهو الملقب بـ “عبد الوهاب العراق”.

وصف فؤاد فتحي بهذا اللقب نتيجة تأثره الكبير بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعمله لفترة طويلة منشداً ومطرباً في فرقة الإنشاد العراقية التي قامت بإعادة تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني العراقية التراثية.

تميز الراحل فؤاد فتحي بأداء القصائد، فضلاً عن الأغاني الدينية والموشحات، كما عمل معداً للبرامج التلفزيونية التي تعنى بالغناء الأكاديمي.

وهاجر فؤاد فتحي لفترة إلى الأردن مؤديا لبعض الأغنيات العراقية والمصرية في حفلات المطاعم والفنادق هناك، ثم عاد في عام 2000 إلى بغداد وعمل معدا لبرنامج تلفزيونية تعنى بالغناء والموسيقى.