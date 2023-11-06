بطولة بيومي فؤاد.. طرح بوستر فيلم "سنة أولى خطف"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "سنة أولى خطف" البوستر الدعائي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة وتصدر البوست بيومي فؤاد ومي كساب وأحمد فتحي وياسر الطوبجي.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

انتهاء أزمات الفيلم

وشهد الفيلم قبل بداية تصويره العديد من الأزمات بين الشركة المنتجة، ومؤلف العمل محمد رضا بعد تدخل الشركة فى تغيير بعض المشاهد دون الرجوع إلى مؤلف العمل، مما اضطر رضا اللجوء إلى نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية لتقديم شكوى ضد الشركة المنتجة والتى بدورها تراجعت عن التغيرات التى كانت تنوي تنفيذها وتم التصوير بالسيناريو الأصلى.

أبطال الفيلم

يشار إلى أن الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، احمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ‘يمان يوسف، عصام شاهين، بالإضافة إلى 5 أطفال يشاركون بأدوار محورية في العمل.