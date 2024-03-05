شديد للغاية.. منظمات الأمم المتحدة تكشف مدي تدهور الوضع الصحي في غزة

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة ريتشارد بيبيركورن، اليوم الثلاثاء، إن مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال قطاع غزة "شديدة للغاية"، وهي أعلى بنحو 3 أضعاف عنها في جنوب القطاع الفلسطيني.

وأضاف بيبيركورن في مؤتمر صحفي، إن الفحوصات التي أجريت في المراكز الصحية في شمال غزة في شهر يناير أظهرت أن واحداً من كل 6 أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد، لافتا إلى أن هذا الرقم "من المرجح أن يكون أكبر اليوم".

وأشار إلى أن سوء التغذية لدى الأطفال "لم يكن مشكلة على الإطلاق" في غزة قبل الحرب، وأن القيود المفروضة على توصيل المساعدات أدت إلى معاناة ما يقرب من 90% من الأطفال دون سن الثانية من فقر غذائي حاد.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، إن كل مهمة تم اقتراحها من قبل منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة في فبراير تم رفضها.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من الوصول إلى بعض المستشفيات في شمال غزة في أوائل مارس، واصفا المشاهد في مستشفى العودة، بأنها "مروعة بشكل خاص".

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، إن التفاوت في معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال وجنوب غزة يظهر بشكل أساسي أنه "عندما يمكن وصول هذا القدر الضئيل من المساعدات، فإنه يحدث فرقًا منقذًا للحياة".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن 15 طفلا على الأقل توفوا بسبب الجوع في غزة، ومن الممكن أن يكون هذا العدد أعلى من ذلك، حيث أن محدودية الوصول إلى شمال غزة أعاقت قدرة وكالات الإغاثة على اكتشاف المدى الكامل للوضع هناك.