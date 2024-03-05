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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تعطل فيسبوك وإنستجرام.. هذا ما حدث لمتابعي السوشيال ميديا؟

الفيسبوك
الفيسبوك

تعطل فيسبوك وإنستجرام، اليوم في مختلف انحاء العالم بشكل مفاجئ، مما تسبب في ارتباك شديد لملايين الأشخاص.

ويعد فيسبوك من أكبر منصات العالم التي يتعامل معها ملايين الأشخاص بشكل يومي سواء للمتعة أو التواصل مع العالم أو العمل وعلاج الوحدة.

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وتسبب العطل المفاجئ للفيسبوك في أزمة لملايين الأشخاص خاصة من يعتمدون عليه بشكل يومي واصبحوا يعانون من إدمان السوشيال ميديا

ووفقا لتقرير موقع Psychology Today نرصد لكم أهم الآثار المترتبة عن توقف فيسبوك المفاجئ لمدمني السوشيال ميديا وكيفية الحد منها في المستقبل.
 

تأثير التوقف المفاجئ ل الفيسبوك على المستخدمين

الشعور بالملل: قد يشعر الشخص بالملل والفراغ عند التوقف عن استخدام فيسبوك، حيث اعتاد على قضاء وقت طويل في تصفح المنصة.
الشعور بالقلق: قد يشعر الشخص بالقلق والتوتر عند عدم تلقي الإشعارات من فيسبوك.
الشعور بالاكتئاب: قد يشعر الشخص بالاكتئاب عند عدم التواصل مع الأصدقاء والعائلة على فيسبوك.

اكتئاب
اكتئاب


نصائح للتوقف عن استخدام فيسبوك

يمكنك تجنب حدوث الأضرار التي تعرضت لها اليوم بسبب تعطل الفيسبوك من خلال عدم الاعتماد عليه في الحياة اليوميه وعلاج ادمانه وذلك من خلال الخطوات التالية:

تحديد وقت محدد لاستخدام فيسبوك: حدد وقتًا محددًا لاستخدام فيسبوك كل يوم والتزم به.
استخدام تطبيقات التحكم في الوقت: استخدم تطبيقات التحكم في الوقت لتحديد مدة استخدام فيسبوك.
إلغاء تفعيل الإشعارات: ألغ تفعيل إشعارات فيسبوك لتقليل الشعور بالقلق والتوتر.
البحث عن بدائل: ابحث عن بدائل صحية لقضاء وقت الفراغ مثل القراءة أو ممارسة الرياضة.
طلب المساعدة: إذا واجهت صعوبة في التوقف عن استخدام فيسبوك، اطلب المساعدة من مختص.

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