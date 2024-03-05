بايدن: قرار وقف إسرائيل إطلاق النار بيد حماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قرار وقف إسرائيل لإطلاق النار أصبح الآن بيد حماس.

وتابع بايدن: يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة دون أعذار.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسئولون أمريكيون، أن إدارة بايدن تدرس خيارات لإدخال المساعدات إلى غزة بما فيها بناء رصيف عائم أو جسر بحري مؤقت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

قال مسئولون أمريكيون: “بايدن يكثف ضغوطه على إسرائيل لإدخال مزيد من المساعدات والحد من شدة الهجوم”.

أضاف مسئولون أمريكيون: “مجلس الأمن القومي يطلب من البنتاجون تقديم خيارات لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة”.