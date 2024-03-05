وفد تركي يتفقد معرض القاهرة الدولي ويشيد بالتنظيم الجيد  

تفقد وفد تركى اليوم الثلاثاء معرض القاهرة الدولى EECA Expo 2024 فى نسخته الـ 57 وذلك لبحث الفرص الاستثمارية فى مصر خلال الفترة القادمة. وأبدى الوفد اعجابه بتنظيم المعرض والعارضين المشاركين .

كان اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات استقبل Guray Gurses المدير العام لشركة dmg events بتركيا والوفد المرافق له، وأشرف العدوي رئيس مجلس ادارة شركة تراست لتنظيم المعارض.

وتناول الحوار سبل التعاون المشترك بين مصر وتركيا في تنظيم معرض مشترك مصري تركي بالتعاون مع شركة تراست، حيث أبدى Guray سعادته أثناء زيارته لمعرض EECA Expo 2024 التى انطلقت فعالياته الخميس الماضي.

وتستهدف مصر جذب استثمارات تركية بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار في قطاع الصناعة خلال عام 2024 .

وهناك اهتمام تركي بثلاثة قطاعات رئيسية تشمل الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية.. خاصة بعد ان تلقى الجانب المصرى استفسارات عديدة بشأن استغلال فرص استثمارية في مصر أو استيراد منتجات محلية الصنع.

ووقعّت مصر عقودا استثمارية بقيمة 500 مليون دولار مع مستثمرين أتراك خلال عام 2023 في عدة قطاعات صناعية أبرزها الملابس الجاهزة والأقمشة والبلاستيك والصناعات المعدنية وورق الكارتون.