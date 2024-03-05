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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج: تعيين مدرس من ذوي الهمم بكلية الآداب

صدى البلد

وافق مجلس جامعة سوهاج، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، علي تعيين طارق أبو الوفا محمد (من ذوي الاعاقة البصرية) بوظيفة مدرس بقسم التاريخ، تخصص تاريخ إسلامي بكلية الآداب، وذلك بناء علي كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


ووجه رئيس الجامعة- فى بيان - الشكر للقيادة السياسية وللدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمهم الدائم للجامعة، وفيما تتخذه من قرارات لخدمة الطالب الجامعي، وخاصة قادرون بإختلاف ايماناً منهم بقدراتهم وللإستفادة المثلي من مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية، مؤكداً حرص الدولة المصرية باستمرار علي إطلاق مبادرات لدمجهم في المجتمع، مما جعلها تصبح ضمن أهم 10 دول على مستوى العالم في مجالات سياسات توظيف الأشخاص ذوي الهمم.
 

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