عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لوضعها على الخريطة العالمية.. حديقة الحيوان تشارك في معرض برلين الدولي

صدى البلد

شارك التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان في معرض برلين السياحى الدولى الذي انطلق اليوم في العاصمة الألمانية بمشاركة 5500 عارض من كل دول العالم.

وقال محمد كامل، رئيس شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية التي تقود التحالف، إن الهدف من المشاركة في المعرض تدشين (Giza Zoo) كواجهة سياحية، والترويج لحديقة الحيوان من خلال هذا المعرض الدولي الهام حتى تكون على خريطة السياحة العالمية، بالتوزاي مع أعمال تطويرها تمهيدا لافتتاحها في 2025 .

وأضاف "كامل"، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قام بزيارة جناح حديقة الحيوان كما حظى الجناح بزيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، وكذلك هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، وعدد كبير من زائري المعرض في يومه الأول. 

وقام أعضاء التحالف بشرح تاريخ حديقة الحيوان المصرية للزائرين الاجانب وطابعها الاثري والتراثي باعتبارها أقدم حديقة حيوان في المنطقة .

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير بالحديقة بدأت بالفعل وذلك عقب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الآثار، ويتم التوثيق لحظة بلحظة للأعمال التي تجرى ويتم تكويد المباني قبل البدء في رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبانٍ أثرية وتاريخية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بلينكن لـ جانتس: على إسرائيل التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

صدمة| بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

خاص| علوم البحار: فرص تدريب وورش على مستوى عالمي لطلاب الجامعات

جراحة ناجحة لدبابة الأهلي في النمسا

لماذا قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لشيكابالا وسامسون؟| تفاصيل

أسعار شقق جنة في الطرح الجديد من الإسكان والأقساط وطريقة السداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ