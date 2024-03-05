رئيس جامعة كفر الشيخ: نقدم كافة سبل الدعم لتطبيق معايير الجودة والاعتماد

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم /الثلاثاء/ فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويضم الفريق رئيس الفريق وأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس الدكتور أحمد عبد اللطيف، وأستاذ الجغرافيا البشرية بكلية التربية جامعة عين شمس الدكتور رشا بندق، واستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة الفيوم الدكتور أحمد أبو رية، وأستاذ الجغرافيا بكلية الاداب جامعة المنوفية الدكتور موسي فتحي وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد لبرنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة والخرائط بكلية الآداب، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الكلية اتخذت إجراءات جدية للاعتماد الأكاديمي لقسم الجغرافيا، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن، أنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وعقب ذلك قام أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجولة تفقديه لأقسام الكليلة والمعامل والمدرجات والكنترولات ومراجعة جميع المعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد.

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية الاعتماد وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخلياً وخارجيا، ومدى استعدادات برنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة والخرائط بكلية الآداب للحصول على الاعتماد، وما تشهده الكلية من تطور كبير على كافة المستويات بجميع الأقسام، وسعيها الدائم لاعتماد جميع الأقسام.