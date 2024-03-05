عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: نقدم كافة سبل الدعم لتطبيق معايير الجودة والاعتماد

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم /الثلاثاء/ فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويضم الفريق رئيس الفريق وأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس الدكتور أحمد عبد اللطيف، وأستاذ الجغرافيا البشرية بكلية التربية جامعة عين شمس الدكتور رشا بندق، واستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة الفيوم الدكتور أحمد أبو رية، وأستاذ الجغرافيا بكلية الاداب جامعة المنوفية الدكتور موسي فتحي وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد لبرنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة والخرائط بكلية الآداب، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الكلية اتخذت إجراءات جدية للاعتماد الأكاديمي لقسم الجغرافيا، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة. 

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن، أنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وعقب ذلك قام أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجولة تفقديه لأقسام الكليلة والمعامل والمدرجات والكنترولات ومراجعة جميع المعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد.

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية الاعتماد وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخلياً وخارجيا، ومدى استعدادات برنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة والخرائط بكلية الآداب للحصول على الاعتماد، وما تشهده الكلية من تطور كبير على كافة المستويات بجميع الأقسام، وسعيها الدائم لاعتماد جميع الأقسام. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بلينكن لـ جانتس: على إسرائيل التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

صدمة| بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

خاص| علوم البحار: فرص تدريب وورش على مستوى عالمي لطلاب الجامعات

جراحة ناجحة لدبابة الأهلي في النمسا

لماذا قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لشيكابالا وسامسون؟| تفاصيل

أسعار شقق جنة في الطرح الجديد من الإسكان والأقساط وطريقة السداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ