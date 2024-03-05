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رئيس التحرير
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رسائل هامة لطلاب الثانوية العامة

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب الثانوية العامة إجازة أسبوع كامل في جدول امتحانات الثانوية العامة مراعاة لـ إجازة عيد الأضحى، وذكر في  جدول امتحانات الثانوية العامة، أنه لن يتم عقد اي امتحان من امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024


من جانبه اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة.. وعن  تفاصيل الجدول فهي الاثنين 10 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
اما الاربعاء 12 يونيو : الاقتصاد + الاحصاء
وإجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو إلى يوم الخميس 20 يونيو 
والسبت 22 يونيو : اللغة العربية
والثلاثاء 25 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
والسبت 29 يونيو : الفيزياء + التاريخ
والثلاثاء 2 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى
والسبت 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
والاربعاء 10 يوليو : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
وكذلك السبت 13 يوليو : التفاضل والتكامل
والاربعاء 17 يوليو : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
واخيرا السبت 20 يوليو : الديناميكا


وعقد  اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة، واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول الامتحانات العامة اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وزارة التعليم

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