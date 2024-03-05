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بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي أعلن عن مفاجأة سارة لملايين المصريين في كافة المحافظات بشأن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين الإعلان 18 لمحدودي الدخل، وقالت انه  سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

أما عن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين، فكشفت مصادر بوزارة الإسكان أنه جار الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 2024، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

وكان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق الدكتور وليد عباس، قال إن هذا الطرح يضم الآلاف الوحدات السكنية لـ محدودي الدخل، وأكد على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وقال ايضا إن تفاصيل مساحات شقق سكن لكل المصريين التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، تتراوح بين 75 و90 مترًا، أما عن أسعارها فستتراوح بين 350 ألفا و500 ألف جنيه، موضحًا أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروحة بها الوحدة.

وعن أماكن الطرح قال إنها ستكون بمدن 6 أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة .

وعن  أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة، ليكون مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه، والقسط يختلف حسب الدخل وعمر الشخص الذي يحصل على الشقة، ويبدأ من 1100 جنيه تقريبا ويصل إلى 2500 جنيه.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

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