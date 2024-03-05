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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن غزة.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره القطري

صدى البلد

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على هامش الحوار الإستراتيجي القطري - الأمريكي السادس، بالعاصمة واشنطن.


جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود البلدين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

 

في وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه من الضروري أن توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي. 

وجاء ذلك عبر حسابة على منصة إكس، في متابعة لتغريدة الرئيس الأمريكي جو بايدنوالتي أعلن بها إسقاط مساعدات إنسانية جوا إلى غزة مع الأردن.

وأضاف بلينكن، أن الأهالي في قطاع غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى المزيد من الغذاء والماء والمساعدات الأخرى.

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