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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية: العالم يأتي إلى مصر باعتبارها مفتاح الحل للقضية الفلسطينية

مظاهرات جديدة فى
مظاهرات جديدة فى أرمينيا

قال الدكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الأرمينية تكتسب أهميتها سياسيا واقتصاديا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي إلى العاصمة الأرمينية يريفان في أول زيارة إلى رئيس مصري إلى أرمينيا.

وأضاف عبدالمجيد في مداخلة مع برنامج الحياة اليوم الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة أن مصر تتوسع في علاقاتها الدولية التي تستفيد منها الآن في تكوين رأي عام عالمي وموقف دولي تجاه الأوضاع في فلسطين المحتلة والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة. 

وتابع عبدالمجيد، تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمصر اليوم أن الزيارة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري وتعزيز التبادل الثقافي المتبادل بين الدولتين حيث أن أرمينيا لديها جذور وجالية أرمينية كبيرة في مصر أثرت الثقافة المصرية. 

ورأى عبدالمجيد أن العالم بأسره يأتي إلى مصر باعتبارها مفتاح الحل للأزمة الفلسطينية سواء خلال وساطتها ومفاوضاتها مع الأطراف ذات الصلة.

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