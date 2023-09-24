مظاهرات في وسط العاصمة الأرمينية يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم الأحد، بأن المتظاهرون تجمعوا في وسط العاصمة الأرمينية يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

ويحتشد أكثر من 1000 شخص في الساحة أمام المبنى الحكومي الذي تطوقه الشرطة.

وأوضحت “تاس”، أن المتظاهرين لا يقتربون من المبنى، ويبقون في وسط الساحة، مشيرة إلي أن الوضع هادئ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في خطاب إلى الأمة، عن استعداد أرمينيا لقبول جميع المواطنين الأرمن من ناجورني كاراباخ، وسط احتمالات بمغادرتهم الإقليم.

ووفقا لوكالة "رويترز"،وقال باشينيان إن الأرمن في كاراباخ لا يزالون يواجهون خطر التطهير العرقي".

وتابع: "لقد وصلت الإمدادات الإنسانية إلى ناجورني كاراباخ في الأيام الأخيرة، ولكن هذا لا يغير الوضع إذا لم يتم خلق ظروف معيشية حقيقية لأرمن كاراباخ في منازلهم وآليات فعالة للحماية من التطهير العرقي".