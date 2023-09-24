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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السبيل الوحيد.. أول تعليق من أرمينيا على احتمال مغادرة أرمن كاراباخ إليها

رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا

أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في خطاب إلى الأمة، اليوم الأحد، عن استعداد أرمينيا لقبول جميع المواطنين الأرمن من ناجورني كاراباخ، وسط احتمالات بمغادرتهم الإقليم

ووفقا لوكالة "رويترز"،  وقال باشينيان إن الأرمن في كاراباخ لا يزالون يواجهون خطر التطهير العرقي".

وتابع: "لقد وصلت الإمدادات الإنسانية إلى ناجورني كاراباخ في الأيام الأخيرة، ولكن هذا لا يغير الوضع إذا لم يتم خلق ظروف معيشية حقيقية لأرمن كاراباخ في منازلهم وآليات فعالة للحماية من التطهير العرقي".

وأشار إلى أن "هناك احتمال أن يرى أرمن كاراباخ مغادرة وطنهم هو السبيل الوحيد للخروج".

وأضاف باشينيان: "سترحب حكومتنا بكل محبة بإخواننا وأخواتنا من ناجورني كاراباخ".

وأكد باشينيان أن الكتل الأمنية التي كانت أرمينيا عضوا فيها كانت غير فعالة، ومن الواضح أنها تنتقد روسيا، الحليف الرئيسي للقوة الكبيرة في يريفان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قيادة المنطقة الانفصالية لرويترز إن الأرمن العرقيين البالغ عددهم 120،000 في كاراباخ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان وتحت حكمها ويخشون التطهير العرقي

الإمدادات الإنسانية التطهير العرقي باشينيان نيكول باشينيان ناجورني كاراباخ رئيس الوزراء الأرميني أرمينيا وأذربيجان

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