حسن الرداد: مسلسل محارب يتناول كفاح بطل يتعرض لمحنة ضد الظلم

قال الفنان حسن الرداد إن مسلسل محارب الذي من المقرر أن يذاع خلال شهر رمضان من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شرين عادل وإنتاج احمد السبكي.

أضاف الرداد خلال مداخلة مع برنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة إن شخصية محارب التي يؤديها في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

كشف عن شخصية محارب الذي يواجه صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أوضح الرداد أن جذور شخصية البطل صعيدية لكنه لم يعيش في الصعيد, مشيرا إلى ان كفاحه في المسلسل ليس كفاح رحلة صعود بل كفاح ضد ظلم وفي سبيل تحقيق مبادئ معينة.

وكشف عن أن سبب التريند الذي ظهر على السوشيال ميديا هو عدم الإعلان عن أبطال المسلسل ليتركوا للناس أنفسهم تحديد أبطال المسلسل عبر الإعلانات الترويجية.