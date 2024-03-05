عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن الرداد: مسلسل محارب يتناول كفاح بطل يتعرض لمحنة ضد الظلم

حسن الرداد
حسن الرداد

قال الفنان حسن الرداد إن مسلسل محارب الذي من المقرر أن يذاع خلال شهر رمضان من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شرين عادل وإنتاج احمد السبكي. 

أضاف الرداد خلال مداخلة مع برنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة إن شخصية محارب التي يؤديها في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

كشف عن شخصية محارب الذي يواجه صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أوضح الرداد أن جذور شخصية البطل صعيدية لكنه لم يعيش في الصعيد, مشيرا إلى ان كفاحه في المسلسل ليس كفاح رحلة صعود بل كفاح ضد ظلم وفي سبيل تحقيق مبادئ معينة. 

وكشف عن أن سبب التريند الذي ظهر على السوشيال ميديا هو عدم الإعلان عن أبطال المسلسل ليتركوا للناس أنفسهم تحديد أبطال المسلسل عبر الإعلانات الترويجية.

شهر رمضان مسلسل محارب حسن الرداد أحمد السبكي شخصية رجل بسيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم صلاة النوافل جماعة.. هل تصح شرعا؟

عكس المتوقع.. مفاجاة في أسعار الذهب بـ مصر الآن

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

طلب عاجل من أمريكا لإسرائيل: تدفق المساعدات إلى غزة غير كاف

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. تفاصيل

في تنس الطاولة.. هنا جودة تحقق أول ذهبية لمصر بدورة الألعاب الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ