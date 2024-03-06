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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كارينا كابور خان تخطف الأضواء بإطلالة تبرز أنوثتها عبر إنستجرام |شاهد

كارينا كابور
كارينا كابور

تملك النجمة الهندية كارينا كابور مقومات الجمال العالمي، فضلًا عن ذوقها الراقي الذي جعلها تتصدر مجلات الموضة العالمية، لأنها خير مثال تقتدي به المرأة الأنيقة والجذابة.

وبدت كارينا بفستان جذاب مطرز، وتميز بفتحة جانبية كشفت عن ساقها، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، وأضافت لمستها الجذابة، بإرتداء مجموعة من الاكسسوارات، فضمت أقراطاً رقيقة وعقدا ملتفا حول العنق، ؛ ليتماشى مع لون فستانها الجذاب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت "كاربنا" تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم، ووضعت مكياجًا جريئاً، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.


 

كارينا كابور خان

كارينا كابور خان من مواليد 21 سبتمبر 1980،  مومباي وهي ممثلة هندية لعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية وحازت على عدة جوائز بفيلم فير.

عائلة كابور وبداياتها الفنية

تنحدر كارينا من أُسرة سائر أفرادها معروفون وهي عائلة كابور العريقة، فهي حفيدة الممثل وصانع الأفلام راج كابور، وإخوة جدها هُما الممثلان القديران شامي كابور الذي كان معروفاً في الخمسينيات والستينيات، وشاشي كابور الذي اشتهر في السبعينيات والثمانينيات، وأختها هي الممثلة كاريشما كابور التي كانت من أبزر ممثلات التسعينيات، إضافةً إلى ذلك فوالدها راندير كابور ممثل وعمها ريشي كابور ممثل ناجح منذُ السبعينيات حتى الآن، وفي عام 2007 دخل ابن عمها رانبير كابور إلى مجال السينما. كما أن أسرتها تشمل نيخيل داندا ابن عمتها المتزوج من ابنة أميتاب باتشان وغيرهم ممن يعملون في مجال الإخراج والإنتاج والكتابة، ونجاح عائلتها وشهرتها سهل على كارينا دخول عالم التمثيل واحترافه.

بدأت كارينا مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين (فيلم) مع ابهيشيك باتشان نجل الأسطورة أميتاب باتشان وحازت من خلاله على العديد من الجوائز منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، لتتولى نجاحاتها عام 2003 بفيلم  تشاميلي الذي شهد دخولها مصاف أعلى النجمات أجراً وأكثرهن نجاحاً.

حياتها الخاصة

تعرضت كارينا للعديد من الشائعات في بداية مسيرتها الفنية بسبب مشاركتها البطولة للعديد من الممثلين البارزين أمثال الممثل هريثيك روشان وفاردين خان.

لكن أبرز علاقاتها والتي أثارت زخما إعلاميا كبيراً كانت مواعدتها علنا للممثل شاهيد كابور، حيث بدأت علاقتها به عام 2004، ظهرت معه في عدة أفلام مثل فيلم فيدا وفيلم  36 شارع الصين وفيلم بهدوء - بهدوء وفيلم عندما التقينا وفيلم  سنجتمع سنلتقي حققت نجاحا كبيرا في البوكس أوفيس.

وبعد انفصالها عن شاهد كابور، بدأت علاقة عاطفية عام 2008 مع الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 وغيرت إسمها إلى «كارينا كابور خان», رزقت بمولودها الأول وأسمته «تيمور علي خان» في صباح يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016.

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