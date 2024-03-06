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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وأنت في بيتك .. شهادة ميلاد مميكنة من تليفونك

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

تُعد وثيقة الميلاد من الوثائق المهمة للغاية لدى كل مواطن كونها تثبت كينونة الفرد في المجتمع ومدخل لتحديد ما يحتاجه من خدمات كونها يبنى عليها استخراج بطاقة الهوية لاحقًا وغيرها من المستندات .

 

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ويرغب الكثير في استخراج شهادة ميلاد مميكنة، وهناك أكثر من طريقة لاستخراجها، منها التوجه إلى السجل المدني، واستيفاء البيانات، والحصول على الشهادة، أو من خلال هاتفك المحمول عبر الإنترنت.


ويتساءل قطاع كبير من المواطنين عن خطوات استخراج شهادة ميلاد أون لاين، حيث يجد البعض صعوبة في التوجّه إلى مصلحة الأحوال المدنية، لاستخراج الأوراق الرسمية بسبب الازدحام أو الانشغال أو مواعيد العمل غير المناسبة، وتسهيلًا على المواطنين أتاحت الحكومة إمكانية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين، ضمن خطة الدولة للسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمي.

إذا كنت ترغب في استخراج شهادة ميلاد مميكنة، هناك أكثر من طريقة لاستخراجها، منها التوجه إلى السجل المدني، واستيفاء البيانات، والحصول على الشهادة، أو من خلال هاتفك المحمول عبر الإنترنت.

 

ويوضح “صدى البلد” خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة من السجل المدني:

وتحتاج عملية استخراج شهادة الميلاد المميكنة عن طريق السجل المدني، إحضار مجموعة من الوثائق منها..

نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

مقدم الطلب، يجب أن يكون له الحق في استخراجها، وهم الأقارب من الدرجة الأولى مثل (الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، الخال).

يمكن الحصول على الشهادة في اليوم التالي.

شهادة الميلاد أون لاين

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

- يجب الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- اضغط على خانة خدمات "الأحوال المدنية"

- اختر "شهادة الميلاد”.

- اضغط بدء الخدمة

- قم بتسجيل الدخول

- اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط «موافق».

- سجل البيانات المطلوبة بدقة.

- سجل عنوان الاستلام بالتفصيل.

- قم بتسديد الرسوم المقررة.

 

استخراج شهادة الميلاد

 

ويستطيع المواطنون استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية وهى التوجه إلى أقرب مصلحة أحوال المدنية، واتباع الخطوات الآتية:

- الذهاب إلى السجل المدني.

- تقديم بطاقة الرقم القومى.

- شراء نموذج 40.

 

رسوم استخراج شهادة الميلاد

يختلف سعر استخراج شهادة ميلاد وفقا للطريقة التي تم بها استخراج على شهادة الميلاد، فقد أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية استخراج شهادة الميلاد اون لاين بسعر 63 جنيهًا، أما سعر استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني يتبع محل الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي، يبلغ 50 جنيهًا بحد أقصى.

 

استخراج شهاده ميلاد مميكنه

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