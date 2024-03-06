احذر من علامات إدمان الحب.. تعرف عليها

إدمان الحب هو مصطلح يُستخدم لوصف نمط غير صحي من الاندماج العاطفي مع شخص معين. يمكن أن يكون لهذا النمط تأثير سلبي على الحياة الشخصية والعلاقات قد تشمل علامات إدمان الحب ما يلي، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

علامات إدمان الحب

علامات إدمان الحب

التشبث الشديد: الشخص المدمن على الحب يكون متشبثًا بشريك العلاقة بشكل مفرط، حيث يعتمد على العلاقة للشعور بالأمان والسعادة.

القلق المستمر: يشعر المدمنون بالحب بقلق مستمر بشأن حالة العلاقة ومشاعر الشريك، ويخافون من فقدانه والابتعاد عنه.

التعلق العاطفي المفرط: يتصف المدمنون بالحب بالتعلق العاطفي المفرط، حيث يعطون الأولوية القصوى للشريك ويضعونه فوق احتياجاتهم الشخصية الأخرى.

علامات إدمان الحب

الرغبة الملحة للتواجد مع الشريك: يشعر المدمنون بالحب برغبة ملحة في قضاء الوقت مع الشريك، حتى على حساب الأنشطة الأخرى والعلاقات الاجتماعية الأخرى.

التحكم والسيطرة: يميل المدمنون إلى محاولة التحكم في الشريك وسلوكه، ويشعرون بالقلق عندما يشعرون بفقدان السيطرة على العلاقة.

التغاضي عن العيوب والسلبيات: يتجاهل المدمنون على الحب العيوب والسلبيات في الشريك، ويرونه بصورة مثالية رغم وجود علامات على عدم ملائمة العلاقة.

الانسحاب والألم العاطفي: يعاني المدمنون عندما يكونون بعيدين عن الشريك أو عند انتهاء العلاقة من الانسحاب العاطفي والألم الشديد.

علامات إدمان الحب

هام: يجب ملاحظة أن هذه العلامات ليست تشخيصًا محترفًا ولا يعني وجود إدمان الحب بالضرورة. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من علاقة غير صحية أو إدمان الحب، يُنصح بالتحدث إلى مستشار أو متخصص في الصحة العقلية للحصول على تقييم ودعم مناسب.