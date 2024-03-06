أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن بايدن يفوز في 14 ولاية ويتقدم في كاليفورنيا بانتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية عن الحزب الديمقراطي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل الذي أنجزته إدارته في ولايتها الأولى في منصبه، محذرًا في الوقت نفسه من أن ولاية ثانية لسلفه السابق دونالد ترامب ستعني العودة إلى "الفوضى والانقسام والظلام". في بيان صدر أمس الثلاثاء.

وكتب بايدن في بيان صادر اليوم: "قبل أربع سنوات، ترشحت بسبب التهديد الوجودي الذي يشكله دونالد ترامب على أمريكا التي نؤمن بها جميعا"، مسلطا الضوء على التقدم المحرز في ظل إدارته في الوظائف والتضخم وأسعار الأدوية الطبية والسيطرة على الأسلحة.

تأتي كلمات بايدن في الوقت الذي حقق كل من الرئيس ومنافسه الجمهوري انتصارات كبيرة في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الكبير ويتجهان نحو مباراة العودة.