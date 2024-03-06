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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد وجودي للبلاد.. «بايدن»: ترامب مصمم على تدمير ديمقراطيتنا

بايدن وترامب
بايدن وترامب

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل الذي أنجزته إدارته في ولايتها الأولى في منصبه، محذرًا في الوقت نفسه من أن ولاية ثانية لسلفه السابق دونالد ترامب ستعني العودة إلى "الفوضى والانقسام والظلام". في بيان صدر أمس الثلاثاء.

وكتب بايدن في بيان صادر اليوم: "قبل أربع سنوات، ترشحت بسبب التهديد الوجودي الذي يشكله دونالد ترامب على أمريكا التي نؤمن بها جميعا"، مسلطا الضوء على التقدم المحرز في ظل إدارته في الوظائف والتضخم وأسعار الأدوية الطبية والسيطرة على الأسلحة.

تأتي كلمات بايدن في الوقت الذي حقق كل من الرئيس ومنافسه الجمهوري انتصارات كبيرة في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الكبير ويتجهان نحو مباراة العودة.

وحذر من أنه إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فإن التقدم الذي أحرزته إدارته سيكون في خطر، مشيرًا إلى أن ترامب مدفوع بالظلم والكسب غير المشروع، ويركز على انتقامه وليس على الشعب الأمريكي.

وحسب وكالة “فرانس برس”، حذر جو بايدن من أن ترامب "مصمم على تدمير" الديمقراطية الأمريكية، مضيفًا أنه يريد انتزاع الحريات الأساسية مثل قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها الخاصة بالرعاية الصحية، وتمرير جولة أخرى من التخفيضات الضريبية بمليارات الدولارات للأثرياء.

وتشهد الولايات المتحدة، نتائج يوم "الثلاثاء الكبير"، الذي يعد يومًا مهمًا في الانتخابات الأمريكية، حيث تعقد 16 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس وماساتشوستس وفيرجينيا، الانتخابات التمهيدية والتجمعية.

ومن المتوقع أن يرسخ موقع ترامب بصفته المرّح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.

ويحتل الرئيس السابق تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي للناخبين الجمهوريين، ومن المتوقع أن يسود في جميع المجالات، مما يضغط على نيكي هيلي، منافسته الرئيسية، للتخلي عن محاولتها. 

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