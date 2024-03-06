هل هجمات سيبرانية؟| أعطال فيسبوك وإنستجرام تكشف ضعف “ميتا”.. تفاصيل

شهدت منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"ماسنجر"، أمس الثلاثاء، عطلا فنيا على مستوى العالم، حيث ظهرت مواطن الخلل في هذه التطبيقات عندما لاحظ المستخدمون أنه تم تسجيل خروجهم من حساباتهم وعدم قدرتهم على تسجيل الدخول مرة أخرى، حتى مع استخدام بيانات الحسابات الصحيحة.

فيسبوك

إعلان مهم من "ميتا"

أعلنت شركة "ميتا" عودة خدمة منصاتها، بعد أعطال واسعة النطاق طالت "فيسبوك" و"إنستجرام" و"ثريدز" التابعة لها، ومنعت مستخدمين من الولوج لحساباتهم.

وعادت المواقع إلى طبيعتها على ما يبدو، بعد نحو ساعتين على أولى البلاغات عن الأعطال.

وقال المتحدث باسم "ميتا" أندي ستون في تصريح على منصة "إكس": "في وقت سابق وبسبب مشكلة فنية، واجه مستخدمون صعوبة في الدخول إلى عدد من خدماتنا".

وأضاف: "قمنا بحل المشكلة بأسرع وقت لجميع الذين تأثروا بها، ونعتذر عن أي إزعاج".

500 ألف بلاغ

وبحسب موقع "داون ديكتكر"، بلغت التقارير التي تفيد بتعطل "فيسبوك" ذروتها مع حوالي 500 ألف تبليغ، وبلغت التقارير المتعلقة بعطل "إنستجرام" ذروتها مع حوالي 70 ألف بلاغ في الفترة نفسها.

أما منصة "ثريدز"، منافسة "تويتر" التي أطلقت في 2023، فقد شهدت أيضا أعطالا بحسب تقارير، بينما لم تتأثر خدمة "واتساب" للمراسلات على ما يبدو.

المتحدث باسم ميتا

لحماية الشبكة من الاختراق

وتعرضت منصة "فيسبوك" لعطل مماثل في أكتوبر 2021، عزي إلى مشكلات تقنية وليس لقرصنة أمنية كما كان يُخشى.

وذكر موقع "فيسبوك" على صفحته المخصصة للمعلنين الثلاثاء، أن الموقع يشهد "أعطالا كبيرة"، وأن "فرق الهندسة تسعى جاهدة لحل المشكلة في أسرع وقت".

وطُلب من مستخدمي "فيسبوك" تسجيل الدخول لكن لم يتمكنوا من ذلك باستخدام كلمة السر الصحيحة.

وعلى منصة "إنستجرام"، لاحظ مستخدمو الهواتف أن صفحتهم لا يتم تحديثها.

وفي هذا الصدد، قال المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي، إن متحدث شركة "ميتا"، اعتذر عن العطل المفاجئ دون التوسع في التفاصيل والأسباب.

وأضاف "صالح" ـ أن الخودام الرئيسية لـ"فيسبوك" معروف أماكنها حول العالم، ومن المفترض أن لديهم خطوطا بديلة.

وأشار أن انقطاع الخدمات في "فيسبوك" أمر يعني عطل متقدم، بسبب امتلاك ميتا لخطوط بديلة تستخدم في الطوارئ، مؤكدًا أن ميتا أجبرت المستخدمين على الخروج من "فيسبوك" لحماية الشبكة من الاختراق.

وتابع، أن عطل فيسبوك، استغرق ساعتين، مشيرًا أن الساعات المقبلة ستحدد هل كانت "هجمة سيبرانية" أم لا، مشيرًا إلى أن العطل تسبب في تعطل الكثير من مستخدمي الشبكة العنكبوتية.

المهندس حسام صالح

إيلون ماسك يشمت في التعطيل

وفي المقابل، شمت الملياردير الأميركي إيلون ماسك بتعطل موقع "فيسبوك"، وكتب عبر حسابه على منصة إكس"، "إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل".

3 مليارات مستخدم نشط

ويعتبر "فيسبوك" أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم مع 3 مليارات مستخدم نشط، بينما يبلغ عدد مستخدمي إنستجرام نحو 1.35 مليار، وفق أحدث البيانات.

طرق معرفة الرقم السري

مع تعرض "الفيسبوك" للعطل قد نسى البعض كلمة المرور الخاصة بهم، ما يعيق عملية وصولهم إلى حساباتهم لذلك يستعرض موقع "صدى البلد" في سطور طرق معرفة الرقم السري لحسابك على فيسبوك بطرق بسيطة وهي :

الطريقة الأولى:

استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول على فيسبوك.

انقر على هل نسيت كلمة المرور ؟.

ادخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك.

انقر على متابعة.

ستتلقى تعليمات لإعادة تعيين كلمة مرورك.

الطريقة الثانية:

حدد الأصدقاء الموثوق بهم عند إنشاء حسابك.

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول على فيسبوك.

انقر على هل نسيت كلمة المرور؟.

انقر على استخدام الأصدقاء الموثوق بهم.

اتبع التعليمات على الشاشة لتلقي مساعدة من أصدقائك الموثوق بهم.

بعد استعادة الحساب سيطلب منك تغيير الرقم السري.

الطريقة الثالثة:

التواصل مع دعم فيسبوك:

انتقل إلى صفحة مساعدة فيسبوك.

ابحث عن استعادة حساب فيسبوك.

اتبع التعليمات على الشاشة لتقديم طلب استعادة حسابك.

بعد استعادة الحساب سيطلب منك تغيير الرقم السري.

نصائح عند تغيير الرقم السري

بعد اتباع جميع الخطوات، من الضروري التأكد من استخدام كلمة مرور ليست ضعيفة ويسهل تحمينها بسهولة، مع التأكد من حفظ الرقم السري في مكان آمن يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وقبل كل ذلك عدم مشاركته مع أي شخص.