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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمة فيسبوك وإنستجرام.. أبراج ماتقدرش تستغنى عن السوشيال ميديا

الابراج
الابراج

أثار تعطل الفيسبوك اليوم ضجة في مختلف أنحاء العالم بسبب ارتباط ملايين الأشخاص به، خاصة  أنه وسيلة التواصل الأولى في العالم.

وبينما شعر الملايين بحالة من القلق والتوتر بسبب توقف الفيسبوك لم يعان بعض الأشخاص من أي مشاعر سلبية حيال الأمر.

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وفي الحقيقة يختلف تعلق الأشخاص بالسوشيال ميديا والفيسبوك وفق عوامل عديدة من بينها نمط الشخصية وهو ما تلعب الأبراج دور كبير في تحديده.

وطبقا لما جاء في موقع astrologyanswers نعرض لكم الأبراج الأكثر تعلقا بالسوشيال ميديا.

 

برج الأسد:
يميل مواليد برج الأسد إلى حب الظهور والشعور بالاهتمام، مما يجعلهم مدمنين على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل عرض إنجازاتهم ومشاركة أفكارهم مع العالم، وينتظرون بشغف تفاعل الآخرين معهم.

برج الجوزاء:
يُعرف مواليد برج الجوزاء بفضولهم وحبهم للتواصل، مما يجعلهم من أكثر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشاطًا ويبحثون عن المعلومات والأخبار الجديدة من خلال الفيسبوك والسوشيال  ميديا للتواصل مع أشخاص جدد من جميع أنحاء العالم.

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الميزان:
يسعى مواليد برج الميزان إلى التوازن والانسجام في جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويعتمدون على الفيسبوك والسوشيال ميديا في التواصل مع العائلة والأصدقاء، ومشاركة أفكارهم حول مختلف الموضوعات، والتفاعل مع المحتوى الذي يثير اهتمامهم.

برج الدلو:
يُعرف مواليد برج الدلو بكونهم مفكرين مستقلين ومبدعين، مما يجعلهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة فريدة ويعتمدواعلى السوشيال ميديا  لمشاركة أفكارهم والتواصل مع أشخاص من مختلف الثقافات والخلفيات.

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