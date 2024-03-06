عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. محمد هنيدي يسخر من عطل فيسبوك وميمي جمال تاجرة جواري في رمضان

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الفنية الهامة، أبرزها  محمد هنيدي يسخر من عطل فيسبوك وميمي جمال تاجرة جواري في رمضان.

 

الملجأ الوحيد.. محمد هنيدي يسخر من عطل فيسبوك وإنستجرام على إكس

سخر حساب الفنان محمد هنيدي عبر إكس “تويتر” سابقا من العطل الفني الذي تعرض له موقع فيسبوك، وتطبيق انستجرام. 

 

ميمي جمال: أجسد في الحشاشين دور تاجرة جواري وهذا سبب استشهادي بشخصية روقة ببرومو كامل العدد|حوار خاص

يشهد الموسم الرمضاني 2024 مشاركة قوية ومتميزة للفنانة ميمي جمال كالعادة، حيث تشارك فى مسلسلات “العتاولة” ، “بقينا اتنين” ، “الحشاشين” ، ومسلسل كامل العدد بلس1.

 

مسلسلات رمضان 2024| صور من كواليس مسلسل "حق عرب"

طرحت watch it مجموعة من الصور من داخل كواليس مسلسل “حق عرب” ، والذى من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

 

وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي عن عمر 70 عاما

أعلن عدد من المواقع المحلية وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي في مصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما، وهو الملقب بـ “عبد الوهاب العراق”. 

 

منذ 10 سنوات.. ذكرى أشهر صورة سيلفي في تاريخ الأوسكار

تغيرت الأمور كثيرا في هوليوود منذ التقطت مقدمة البرامج الكوميدية الشهيرة إيلين ديجينيرس سيلفي شهير في حفل الأوسكار عام 2014 بشكل مفاجيء وانتشر بصورة كبيرة خلال ثوان معدودة. 

الفنان محمد هنيدي الماراثون الرمضاني الموسم الرمضاني تطبيق انستجرام رمضان 2024 كامل العدد بلس1 مسلسل “حق عرب”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي عن عمر 70 عاما

أحمد فهمي ومنى زكي.. تعرف على جوائز النقاد للدراما العربية لعام 2023

وليد توفيق ينعي حلمي بكر بكلمات مؤثرة

سلمى أبو ضيف تنشر صورا من كواليس مسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة"

أخبار الفن| عزاء جميل برسوم في القاهرة غدا.. زوجة شريف إدريس تكشف تطورات حالته الصحية

ذكرى ميلاد بشارة واكيم.. عاش حياة صعبة واشتهر بالكوميديا

ذكرى ميلاد زكي رستم.. فقد سمعه وهذه كانت نهايته

ذكرى ميلاد سامية جمال.. بدأت مشوارها مع فريد الأطرش.. وهذا اسمها الحقيقي

ترشيحاتنا

بايرن ميونيخ يبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على لاتسيو

فاز على سوسيداد|باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المقاومة في العراق تعلن شن هجوم على مطار حيفا الإسرائيلي

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

أشهر سيارات فيات في مصر بـ 150 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

القاهرة تساند الأشقاء.. تحركات ومطالب عاجلة لحقن دمـ اء الشعب السوداني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ