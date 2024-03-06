نشرة الفن.. محمد هنيدي يسخر من عطل فيسبوك وميمي جمال تاجرة جواري في رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الفنية الهامة، أبرزها محمد هنيدي يسخر من عطل فيسبوك وميمي جمال تاجرة جواري في رمضان.

سخر حساب الفنان محمد هنيدي عبر إكس “تويتر” سابقا من العطل الفني الذي تعرض له موقع فيسبوك، وتطبيق انستجرام.

يشهد الموسم الرمضاني 2024 مشاركة قوية ومتميزة للفنانة ميمي جمال كالعادة، حيث تشارك فى مسلسلات “العتاولة” ، “بقينا اتنين” ، “الحشاشين” ، ومسلسل كامل العدد بلس1.

طرحت watch it مجموعة من الصور من داخل كواليس مسلسل “حق عرب” ، والذى من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

أعلن عدد من المواقع المحلية وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي في مصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما، وهو الملقب بـ “عبد الوهاب العراق”.

تغيرت الأمور كثيرا في هوليوود منذ التقطت مقدمة البرامج الكوميدية الشهيرة إيلين ديجينيرس سيلفي شهير في حفل الأوسكار عام 2014 بشكل مفاجيء وانتشر بصورة كبيرة خلال ثوان معدودة.