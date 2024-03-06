الكشف على 1921 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1921 مريضاً . وضمت 11 عيادة منها ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) و معمل طفيليات و أشعة x ray.

كما تم إجراء 242 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 78 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 138مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 28 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية ، و 150 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

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