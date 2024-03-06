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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1921 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  بقرية  ميت ابو خالد مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1921 مريضاً  . وضمت  11 عيادة    منها  ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن  - نساء وتنظيم اسرة  )   و  معمل طفيليات و أشعة x ray.

كما تم إجراء 242 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  78 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 138مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 28 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

 
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية ، و  150 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

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