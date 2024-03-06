لازاريني: تفكيك الأونروا يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني،في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال".



تفكيك الأونروا خطوة متهورة

وقال فيليب لازاريني إن "تفكيك الأونروا خطوة متهورة. عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الاطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء واندلاع نزاعات مقبلة"، معتبراً أن "من السذاجة" الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ومع اقتراب دخول الحرب في غزة شهرها السادس، وتزايد حدّة التوترات في منطفة الشرق الأوسط، ندّد لازاريني بـ"حملة متعمّدة ومتضافرة لتقويض" عمليات الأونروا، بهدف نهائي هو "وضع حد لها".

وقال لازاريني "يشمل جزء من هذه الحملة إغراق المانحين بمعلومات مضلّلة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة".