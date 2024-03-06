عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادية النواب عن قرارات البنك المركزي: انفراجة للاقتصاد المصري

البنك المركزي
البنك المركزي

علقت نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وكيلة اللجنة الاقتصادية، على قرارات البنك المركزي برفع  سعر الفائدة 6 % دفعة واحدة.

 

بعد رفع الفائدة 6 %.. البنك المركزي يعلن عقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم

قفزة لسوق السندات بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة

 

وقالت نيفين الطاهري في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" مفيش حل سهل ولا سريع المردود على المواطن، وكيفية التحرك جاءت متواكبة مع التوقيت الصعب اللي إحنا فيه، وقرارات اليوم هتخلي فيه نوع من الأمل الفترة القادمة".

 

وأضافت نيفين الطاهري:" قرارات البنك المركزي تعتبر انفراجة للاقتصاد ونأمل أن تكون دائمة، لافتة إلى أنها تعد تحركا لبداية جديدة في توقيت صعب، نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.

 

وتابعت أن الدولة المصرية تحاول ضبط السوق بشكل كامل، موضحة: «كان ممكن قرار البنك المركزي يكون في وقت بدري عن كدة، وإحنا بنفكر دلوقتي بفكر اقتصادي بحت، عن كيفية الخروج من أزمة التضخم، والأمر في منتهى الصعوبة، لأننا شايفين أن الأسعار في السوق متأثرة بسعر الفائدة وسعر الدولار».

 

واستطردت: «إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أبص على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال».

البنك المركزي البنك سعر الفائدة اخبار التوك شو الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد رفع الفائدة 6%.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

مصدر رفيع المستوى: تمويل صندوق النقد يزيد من تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي

الشهر العقاري ينفي شائعة الربط بوحدات تنفيذ الأحكام

مصدر رفيع المستوى: توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة

موازنة البرلمان: توحيد سعر الصرف صفعة على وجه السوق الموازية

البنك المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

نداء عاجل من صحة غزة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن المجاعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ