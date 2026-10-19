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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات والتصنيع الغذائي

وزارة الزراعة: تراجع متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات والتصنيع الغذائي
وزارة الزراعة: تراجع متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات والتصنيع الغذائي
شيماء جمال

أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، تراجع متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بشكل كبير، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائي، مشيرة إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في منظومة الرقابة والتحليل.

وأوضحت هند عبد اللاه، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك منظومة متكاملة أسهمت في تحسين الوضع، إذ أصبح من الممكن معرفة المحاصيل التي تزرعها كل مزرعة، مع تحليل العينات قبل تصدير المنتجات، مؤكدة أن متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة لم تعد تتجاوز الحدود المسموح بها بنسب كبيرة.

وأضافت هند عبد اللاه، أن متبقيات المبيدات تخضع لنسب وحدود مسموح بها، مشيرة إلى أن نسب التجاوز ليست كبيرة، وأن التحاليل تشمل المنتجات الزراعية المصنعة والخضروات والفاكهة التي يتم تصديرها، وكذلك المنتجات المطروحة في السوق المحلية.

وأشارت هند عبد اللاه، إلى تنوع التحاليل التي يجريها المعمل، لتشمل السموم الفطرية ومتبقيات المبيدات والمضادات الحيوية، إلى جانب تحليل المنتجات الغذائية المختلفة، مؤكدة أن جميع المنتجات الغذائية التي تدخل مصر تخضع للتحليل للتأكد من صلاحيتها.

وزارة الزراعة المبيدات المنتجات الزراعية التصنيع الغذائي الصادرات

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