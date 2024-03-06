عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

الذهب
الذهب

قال أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية كان مبالغ فيها وغير مبررة، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

الذهب

تحرك أسعار الذهب

وأضاف رزق في تصريحات تليفزيونية، أنه يجب أن يكون مستوى سعر الذهب مصر متوافق مع سعره العالمي.

وعن نصيحته للمواطنين بشأن شراء أو بيع الذهب خلال الوقت الحالي، بعد تراجع الأسعار نتيجة لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، قال: "يتفرج لغاية أول رمضان أو 10 رمضان، عشان يكون ماسك العصاية من النص".

وتابع: "اللي اشترى في الغالي وهو بـ3800 جنيه يشتري دلوقتي علشان يعمل متوسط بين السعرين، القديم العالي والجديد المنخفض".

سقوط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية

هشام آمنة: حل 81% من 5657 شكوى بمبادرة صوتك مسموع

ارتفاع سعر الذهب

وتوقع خبير سوق المشغولات الذهبية، ارتفاع سعر الذهب في مصر بداية من 15 المقبل، موضحًا: "بعد 15 رمضان الدنيا هتختلف، بعده كده الذهب هيزيد، كل الناس بستنى تشتري الشبكة في رمضان لغاية آخر العيد عشان الأفراح في عيد الفطر".

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب

ووفقا لتصريحات “رزق”، سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2900 جنيه مقابل 2770 جنيها، مقارنة بسعره في بداية التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1933 جنيها، وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2486 جنيها، وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3314 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23200 جنيه.

ورغم زيادة الجرام اليوم بهذه القيمة ينصح نجيب المواطنين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا السعر مناسب ومنخفض مقارنة بسعره شهر فبراير الماضي.

الذهب تحرك اسعار الذهب أسعار الذهب ارتفاع سعر الذهب ارتفاع اسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

بعد رفع الفائدة 6%.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

هبوط جديد لـ سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

2000 جنيه خلال عام.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين عن عيار21.. فيديو

شوف بقى كام النهارده .. شعبة الذهب تعلن سعر عيار 21

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

30 جنيها دفعة واحدة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم السبت 23\12\2023

ترشيحاتنا

الأمن يوجه ضربة قوية لعصابات سرقة السيارات ويعيد 16 مركبة مسروقة|صور

تخطى الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنوك الآن

حماس تكشف عن 3 خطوط عريضة لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

رضا سليم يسافر مع الأهلي إلى السعودية

الصحة: صرف نوع علاج واحد فقط بالمجان بالوحدات والمراكز الطبية

مقترح حكومي لتطوير نظام الثانوية العامة.. وتعليم النواب: ننتظر مناقشته كمشروع قانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ