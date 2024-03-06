تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

قال أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية كان مبالغ فيها وغير مبررة، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

الذهب

تحرك أسعار الذهب

وأضاف رزق في تصريحات تليفزيونية، أنه يجب أن يكون مستوى سعر الذهب مصر متوافق مع سعره العالمي.

وعن نصيحته للمواطنين بشأن شراء أو بيع الذهب خلال الوقت الحالي، بعد تراجع الأسعار نتيجة لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، قال: "يتفرج لغاية أول رمضان أو 10 رمضان، عشان يكون ماسك العصاية من النص".

وتابع: "اللي اشترى في الغالي وهو بـ3800 جنيه يشتري دلوقتي علشان يعمل متوسط بين السعرين، القديم العالي والجديد المنخفض".

ارتفاع سعر الذهب

وتوقع خبير سوق المشغولات الذهبية، ارتفاع سعر الذهب في مصر بداية من 15 المقبل، موضحًا: "بعد 15 رمضان الدنيا هتختلف، بعده كده الذهب هيزيد، كل الناس بستنى تشتري الشبكة في رمضان لغاية آخر العيد عشان الأفراح في عيد الفطر".

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب

ووفقا لتصريحات “رزق”، سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2900 جنيه مقابل 2770 جنيها، مقارنة بسعره في بداية التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1933 جنيها، وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2486 جنيها، وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3314 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23200 جنيه.

ورغم زيادة الجرام اليوم بهذه القيمة ينصح نجيب المواطنين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا السعر مناسب ومنخفض مقارنة بسعره شهر فبراير الماضي.