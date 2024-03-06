البورصة تربح 78 مليار جنيه في ساعتين والمؤشر يكسر الحاجز القياسي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه خلال ساعتين ليصل إلى مستوى 2.157 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 34% ليتخطى مستوى 32 ألف نقطة لأول مرة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.07% ليصل إلى مستوى 39661 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.92% ليصل إلى مستوى 13582 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 7539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 10676 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 7134 نقطة.