عقب قرار البنك المركزي.. البورصة تربح 51 مليار جنيه مستهل تعاملات اليوم

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 51 مليار جنيه بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبيلأكبر30 سهما مقيدةبالبورصة، بنسبة 2%، متخطيا مستوى 31300 نقطة في التعاملات الصباحية.

زاد رأس المال السوقي 51 مليار جنيه، مسجلا 2 تريليون و130 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و79 مليار جنيه مستوى إغلاق الأمس.

فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.12%، ليصل إلى 7446 نقطة.. وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا ايجي اكس 100، بنسبة 0.03%، مسجلا 10538 نقطة.