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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتائج تصفيات مونديال حياة كريمة في كفر الشيخ

مباريات مونديال حياة
مباريات مونديال حياة كريمة

شهدت تصفيات مونديال حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق منافسات دور الثمانية لدورى «حياة كريمة» بين فرق «شباس الملح، روينة، كفر تيدة، ناصر الشرقية، منية جناج، الخادمية، المجاز الغربى، القصابى»، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية
 

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مباريات اليوم أسفرت عن فوز فوز فريق شباس الملح على فريق روينة بنتيجة 2/0، فوز فريق كفر تيدة على فريق ناصر الشرقيه 2/0 فوز فريق منية جناج على فريق الخادميه2/0 فوز فريق المجاز الغربى على فريق القصابى 2/0.
 

وتجرى مباريات الدور قبل النهائى والمباراة  النهائية يوم 24 أبريل، بين الفرق الصاعدة، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية، منافسات دوري «حياة كريمة»، بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

الشباب والرياضة المباراة النهائية بمحافظة كفر الشيخ

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