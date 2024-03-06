66 مستوطناً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم 66 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى المبارك بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في تكرار للاقتحامات شبه اليومية التي يقوم بها الصهاينة تحت حماية قوات الأمن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأمس، الثلاثاء، قام عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكر شهود عيان، أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا دينية في باحاته في رابع أيام عيد العُرُش اليهودي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن 1941 مستوطنا اقتحموا أمس أيضا الأقصى من جهة باب المغاربة، «وأدَّوا طقوسا تلمودية».

وفرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي 48 بالتزامن مع عيد العُرش اليهودي، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستمر أيام عيد العُرش حتى السابع من أكتوبر.

