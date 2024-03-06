وزير الخارجية البريطاني يكشف تفاصيل لقائه مع جانتس اليوم

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه سيحذر وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس من الحاجة الملحة لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال اجتماعهما في لندن بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضح كاميرون للمشرعين في مجلس اللوردات البريطاني، أنه سيصدر "سلسلة من التحذيرات" عندما يجتمع مع جانتس اليوم الأربعاء، أبرزها فيما يتعلق بالحاجة إلى توسيع "نوع المساعدة الإنسانية التي تصل" إلى غزة.

وأضاف: "يتم إرسال عدد كبير جدًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبعضها ضرورية للغاية للإجراءات الطبية وغيرها في القطاع".

وتابع وزير الخارجية البريطاني، أنه خلال الاجتماع سيدعو إلى هدنة إنسانية، وزيادة الوصول إلى الطرق البرية والبحرية المؤدية إلى غزة، وزيادة القدرات داخل القطاع، واستئناف إمدادات المياه والكهرباء المستقرة في جميع أنحاء القطاع، فضلا عن توسيع القطاع، والسماح بدخول المساعدات.