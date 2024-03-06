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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن نصرالله: إسرائيل تستخدم الهواتف المحمولة للتجسس على اللبنانيين

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قد حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، من تجنب استخدام الهواتف المحمولة، قائلًا أن إسرائيل تستخدمها لتحديد أهداف غاراتها الجوية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن نصر الله بدأ مؤخرًا يتحدث عن الهواتف الذكية باعتبارها عدوًا في لبنان. 

وأعلن في خطاب ألقاه مؤخراً أن "إسرائيل لم تعد بحاجة إلى المتعاونين..هناك أجهزة مراقبة في جيوبكم. إذا كنتم تبحثون عن العميل الإسرائيلي فانظروا إلى الهواتف التي بين أيديكم وهواتف زوجاتكم وأبنائكم".

ونتيجة لخطابه، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان والتي تظهر كيف يتم العثور على الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة وقتلهم على يد قوات الاحتلال الجوية، كانت هناك زيادة حادة في الطلب على الهواتف غير الذكية في لبنان، بحسب موقع إسرائيل ناشونال نيوز الإسرائيلي.

وأوضحت (كان) العبرية أن نسبة كبيرة من اللبنانيين في الجنوب يستخدمون الهواتف القديمة وليس الذكية، تخوفا من تجسس إسرائيل عليهم.

وفي السياق نفسه، حذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، إسرائيل من أنه في حال أقدمت على ارتكاب أي حماقة بحق لبنان، فستكون هزيمتها بنسخة مطورة عن هزيمة عام 2006 وستكون مدوية لإسرائيل وانتصارا مدويا للمقاومة.

علي الصعيد الميادني، أفادت وسائل إعلام لبنانية بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة في الجليل، وهو ما أظهرته فيديوهات انتشرت مساء أمس الثلاثاء. 

وأعلن حزب الله "قصف كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، واستهداف مبنىً في ‏ كريات شمونة وإصابته إصابة مباشرة، ردا على استهداف منزل واستشهاد 3 مدنيين في حولا".ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قصف كريات شمونة، تم الكشف عن حوالي 30 عملية إطلاق، تم اعتراض حوالي 10 منها".

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة التوترات التي تشهدها الجبهة اللبنانية بين حزب الله وإسرئيل والتي زادت حدتها عقب الحرب في غزة.

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