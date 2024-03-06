الرئيس الروسي يشارك في حفل ختام مهرجان الشباب بسوتشي

يشهد اليوم الختامى لمهرجان الشباب 2024 المنعقد فى مدينة سوتشى الروسية حضور الرئيس الروسى فلادمير بوتين.

وشهد المهرجان منذ صباح اليوم استعدادات أمنية مكثفة، و تفتيشا ذاتيا لكل زوار المهرجان، استعدادا لحضور الرئيس الروسى لحفل الختام على عكس الافتتاح الذى كان عبر الفيديو كونفراس يوم السبت الماضي.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد قليل، في ختام مهرجان شباب العالم، كلمة لوفود الدول المشاركة من ساحة استاد منتجع سوتشي.

وتستعد الوفود المشاركة في مهرجان الشباب العالمي بمدينة سوتشي الروسية، على رأسهم مصر لحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم.

ويشهد الحفل العديد من العروض والفقرات الفنية للعداد من الوفود المشاركة بالمهرجان.

ويقام مهرجان الشباب العالمي، في مدينة سوتشي الروسية، ويشارك فيه 20 ألف من القادة الشباب في مجال التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام.

يذكر ان مهرجان الشباب العالمي انطلق يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى غدا الخميس 7 مارس بهدف تطوير التعاون الشبابي الدولي.

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