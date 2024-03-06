عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس الروسي يشارك في حفل ختام مهرجان الشباب بسوتشي

صدى البلد

يشهد اليوم الختامى لمهرجان الشباب 2024 المنعقد فى مدينة سوتشى الروسية حضور الرئيس الروسى فلادمير بوتين.

وشهد المهرجان منذ صباح اليوم استعدادات أمنية مكثفة، و تفتيشا ذاتيا لكل زوار المهرجان، استعدادا لحضور الرئيس الروسى لحفل الختام على عكس الافتتاح الذى  كان عبر الفيديو كونفراس يوم السبت الماضي.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد قليل، في ختام مهرجان شباب العالم، كلمة لوفود الدول المشاركة من ساحة استاد منتجع سوتشي.

وتستعد الوفود المشاركة في مهرجان الشباب العالمي بمدينة سوتشي الروسية، على رأسهم مصر  لحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم.

ويشهد الحفل العديد من العروض والفقرات الفنية للعداد من الوفود المشاركة بالمهرجان.

ويقام مهرجان الشباب العالمي، في مدينة سوتشي الروسية، ويشارك فيه 20 ألف من القادة الشباب في مجال التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام.
يذكر ان مهرجان الشباب العالمي انطلق يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى غدا الخميس 7 مارس بهدف تطوير التعاون الشبابي الدولي.

28ca743f-9fd3-4f42-bfcf-2d003589d995
28ca743f-9fd3-4f42-bfcf-2d003589d995
6ae1b1c5-9024-4967-9878-e994ce048f44
6ae1b1c5-9024-4967-9878-e994ce048f44
1d1d009c-61d5-46a3-9b6a-9f6c7a1b9874
1d1d009c-61d5-46a3-9b6a-9f6c7a1b9874
937829dd-3cfb-4943-8088-6065317aca9f
937829dd-3cfb-4943-8088-6065317aca9f
7c793963-84e2-4fc7-9a76-e36c12cfbb0f
7c793963-84e2-4fc7-9a76-e36c12cfbb0f

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد يحافظ على محدودي الدخل

مدبولي: هدف الحكومة حاليا ترشيد الإنفاق وعودة القطاع الخاص للاستثمار في مصر

وزير الخارجية الموريتاني: إسرائيل ترتكب حرب إبادة بشعة ومُمَنهجة ضد الشعب الفلسطيني

تقارير عبرية: غطرسة ووقاحة نتنياهو كسرت التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا

أبشع جريمة إبادة.. وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد عدم توافر أي أفق لوقف الحرب

بمناسبة ذكرى وفاته.. 10 محطات في مسيرة خطيب المنبرين إسماعيل الدفتار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

فيديو

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ