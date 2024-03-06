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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن فعاليات الأوبرا للاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. وهابيات تضيء معهد الموسيقى

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية للاحتفاء باعلام الموسيقى والغناء وضمن احتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بذكرى ميلاد موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب تقام سهرة من سلسلة وهابيات بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي وذلك في الثامنة مساء السبت 9 مارس علي مسرح معهد الموسيقى العربية .

 

يتضمن البرنامج باقة من اعمال النهر الخالد منها خايف اقول اللي في قلبي ، ايه انكتب لي ، انشودة الفن ، اه لو تعرف، تهجرني بحكاية ، مر بى ، امتى الزمان ، سهرت ، يا قلبي يا خالي ، كل ده كان ليه ، فاتت جنبنا ، موسيقى نبتدى منين الحكاية وغيرها .. اداء احمد عبد الكريم ، حنان عصام وأحمد عفت .

 

ياتى الحفل بالتزامن مع فتح متحفى محمد عبد الوهاب والالات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الاجيال والذى يستمر لمدة 6 ايام اعتبارا من السبت 9 وحتى الخميس 14 مارس يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف من بعد الظهر .

احتفالات دار الاوبرا المصرية الأوبرا دار الاوبرا المصرية ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

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