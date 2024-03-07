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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 أمور يكره للصائم فعلها.. اعرفها قبل بداية رمضان

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك أمورا يُكره للصائم فعلها، ويثاب على تركها، ولا تبطل صومه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أنه يُكره للصائم أمور، يثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

2. تذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.

3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء.

5. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

6. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

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أمور لا تفسد الصوم

وذكر مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" 4 أمور يتعرض لها المسلم ولا تفسد الصوم، وهى كالتالي:
1- نزول الماء والانغماس فيه من العطش والحر.
2- تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر.
3- الأكل أو الشرب ناسيا.
4- شم العطور والروائح والبخور.

امور لا تفسد الصوم

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