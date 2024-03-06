الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن.

وفي هذا السياق، قال مالك السفينة ترو كونفيدانس، إن السفينة أصابها صاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي عدن.

وأكد مالك السفينة المستهدفة غربي اليمن، أنه لم يتسن الحصول على معلومات عن 20 من أفراد الطاقم وثلاثة حراس مسلحين.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن التحالف الدولي يقدم الدعم للسفينة التجارية الأمريكية التي أصيبت جراء استهدافها بالقرب من سواحل عدن اليمنية.

وذكرت أمبري أنه فيما يتعلق بناقلة البضائع بالقرب من عدن في اليمن، أكدت التقارير أن الناقلة تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

وذكرت تقارير أخرى أن عمليات الإنقاذ جارية، وأن أفراد من الطاقم هربوا بالفعل على متن قوارب النجاة.

وأفادت أمبري بأن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الهندية سارت بالقرب من السفينة المتضررة.

وسبق وقالت شركة أمبري البريطانية اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم بربادوس قبالة ميناء عدن في جنوب اليمن.