أصابها صاروخ حوثي.. تفاصيل حادث سفينة البضائع ترو كونفيدانس بالبحر الأحمر

أعلن مالك سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس" في البحر الأحمر، تفاصيل جديدة عنها، مشيرًا إلى أنه ضربها صاروخ أطلقه الحوثيون على ما يبدو قبالة اليمن.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف المالك أنه لا أنباء عن الـ20 فردًا من طاقم السفينة "ترو كونفيدانس" و3 من حرسها.

وأكد أن السفينة تملكها شركة يونانية وليس لها علاقة بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السفينة تجرفها الأمواج والنيران تضطرم على سطحها.

وأضاف أن السفينة تعرضت لضربة بصاروخ على بعد 50 ميلاً بحريًّا جنوب غرب عدن.

وفي وقت سابق، قال مصدر ملاحي اليوم الأربعاء إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع السائبة (ترو كونفيدانس) التي ترفع علم باربادوس فقدوا وإن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار قبالة اليمن.