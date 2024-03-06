مصرع طفلين وجدتهما في حادث تصادم توكتوك وجرار زراعي بالدقهلية

لقى طفلان شقيقان مصرعهما وجدتهما إثر وقوع حادث تصادم توك توك وجرار زراعى على طريق بلقاس _ شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم توك توك وجرار زراعى ووقوع متوفين .

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعه وسيارات الإسعاف وتببن مصرع شقيقين وهم عمر مختار طابع ٦ أعوام مقيمة بسنديلة وشقيقته روان ١٠ اعوام كذلك جدتهما تحية احمد حسنين ٦٥ عاما وجميعهم شركة بسنديلة التابعة لمركز بلقاس اثر وقوع حادث تصادم توك توك وجرار زراعى وتم نقلهم لمستشفى بلقاس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق