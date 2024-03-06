خلال زيارة زيلينسكي ورئيس وزراء اليونان.. قصف روسي على أوديسا الأوكرانية

دوت انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، خلال زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المدينة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال زيلينسكي وميتسوتاكيس “سمعنا أصوات صفارات الإنذار والانفجارات التي وقعت بالقرب منا.

وأوضح ميتسوتاكيس: "لم يكن لدينا الوقت للوصول إلى ملجأ"، مضيفًا: "أنها تجربة صادمة للغاية... إنه أمر مختلف حقًا أن تقرأ عن الحرب في الصحف، وأن تسمعها بأذنيك، أو تراها بأم عينيك".

فيما أكد زيلينسكي أن الغارة خلفت "قتلى وجرحى" لكن ليس لديه أرقام.

فيما نقلت وسائل إعلام أوكرانية، أنه لقى 5 أشخاص مصرعهم جراء هجوم روسي على البنية التحتية لميناء أوديسا.