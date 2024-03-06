عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يسلم رسالة من السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى كينيا اليوم (تفاصيل)

وزير الخارجية
وزير الخارجية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، يتوجه مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي؛ لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين مصر وكينيا، التي تعقد على مستوى وزيري الخارجية. 

وأوضح، في بيان، أن وزير الخارجية سيشارك في منتدى الأعمال، الذي سيعقد على هامش اللجنة المشتركة، بمشاركة 25 شركة من شركات القطاع الخاص المصرية ونظيرتها الكينية؛ لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة.

وكشف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يسلم الوزير شكري، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس الكيني ويليام روتو.

ونوه بأن الوزير شكري سيعقد مباحثات مع نظيره الكيني؛ لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وقال السفير أبو زيد، إن تلك الزيارة تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1964، وتأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، وحرص الجانبين على التشاور والتنسيق بشأن عدد من الملفات المهمة، وتعميق علاقات التعاون في كافة المجالات على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يتفقد سير العمل بالسفارة المصرية بالرياض وتوجيه بمواصلة تحديث الخدمات القنصلية

صراع انتخابات 2024.. جيل بايدن تهاجم ترامب وتثير النساء ضده لصالح زوجها|تقرير

النواب يشارك باجتماعات أعمال الدورة 18 لمؤتمر اتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي

مصر تشارك فى اجتماعات اللجنة الخماسية حول لبنان

كامالا هاريس تناقش وقف إطلاق النار في غزة مع جانتس بالبيت الأبيض

أرمينيا: مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلام إذا أظهرت أذربيجان النية لذلك

إسرائيل تبلغ مصر وقطر رفضها جولة جديدة لمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

ضربة لحزب العمال المعارض.. فوز سياسي مؤيد للفلسطينيين بالانتخابات الفرعية بالمملكة المتحدة

ترشيحاتنا

كأس مصر| الأهلي يخوض مرانه الأول بالسعودية

الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيف من أول شهر رمضان 2024

بايرن ميونيخ يرفض التفريط في نجم الفريق لصالح ريال مدريد

قتـ يلان و6 مصابين جراء قصف الحوثيين سفينة «true confidence» في خليج عدن

كواليس اتهام غادة عادل بالاعتداء على جارتها وقرار حول فيلتها بأكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ