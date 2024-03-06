أشرف زكي لصدى البلد: كنت على تواصل دائم مع الفنان جميل برسوم

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على أداء واجب العزاء في الفنان جميل برسوم في كنيسة العذراء المرعشلي بالزمالك.



وقال أشرف زكي في لقاء خاص لصدى البلد: فقدنا فنان عظيم وربنا يرحمه ويصبرنا جميعا علي فراقه، مضيفا: كان نفسه يتكرم وقد كان في المركز الكاثوليكي.



واستطرد أن الفنان جميل برسوم كان أحد نجوم مسرح الدولة و كتب أن الفنان كتب من أحرف من ذهب أن مسرح الدولة هو الأساس و الفن الحقيقي

واختتم أنهم كانوا على تواصل دائم.



يذكر أنه كان قد نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان جميل برسوم.

وكان قد وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، الفنان جميل برسوم بجائزة "الأب مظلوم".



وكشف الفنان جميل برسوم في آخر لقاء له مع المذيعة أوركيد سامي عن الشخصيات التي يجسدها في العديد من الأعمال خلال موسم رمضان 2024.

وأوضح أنه يشارك في مسلسل "فراوله"، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند فراوة نيلي كريم في مشاكلها.

وتابع أن دوره في مسلسل عائلة بـ 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح حمادة هلال دائمًا.

ويشارك في بطولة مسلسل “المداح 4” نخبة من النجوم الكبار مثل حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، جميل برسوم ودنيا عبد العزيز، ويأتي هذا العمل من تأليف أمين جلال وإخراج أحمد سمير فرج



وتابع أن دوره في مسلسل عائلة بـ 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

وكان من أبرز الحضور أيضا

في تلقى عزائه منذ قليل، بعد إقامة جنازته وعزائه في دمنهور، والعزاء بتنظيم منسقة العزاء دكتور مريم العجايبي وبحضور عدد من الفنانين.

يذكر أنه كان قد نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان جميل برسوم.

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