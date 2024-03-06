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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إلزام لاعب سابق بالأهلي بدفع 96 ألف جنيه مصروفات دراسية لأطفاله

صدى البلد

ألزمت محكمة القاهرة الجديدة، لاعب النادي الأهلي السابق، رضا شحاتة، بدفع 96 ألف جنيه مصروفات للصغار عن العام الدراسي 2023 -2022.

وكان المحامي معتز الدكر، رفع دعوى لصالح طليقة نجم النادي الأهلي السابق، ضد رضا شحاتة وذلك بسبب امتناعه عن أداء النفقة الخاصة بأطفاله الصغار.

لاعب نادي الأهلي

وكشف معتز الدكر أنه تقدم بدعوى لمكتب تسوية المنازعات حيث استند على سداد المصاريف الدراسية للصغار عن الأعوام الدراسية 2023 -2022.

وقدم الدكر، وكيلا عن طليقة نجم النادي الأهلي السابق بإفادة مدرسية صادرة من المدرسة المقيد بها الصغار، تفيد بسداد المبلغ المطلوب، كمصاريف دراسية للصغار.

الأهلى النادي الأهلي لاعب نادي الأهلي الأهلي السابق القاهرة الجديدة العام الدراسي 2023

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إلزام لاعب سابق بالأهلي بدفع 96 ألف جنيه مصروفات دراسية لأطفاله


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