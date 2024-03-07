أخبار التوك شو| أبو العينين يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي.. ويؤكد: مشروع رأس الحكمة عبقري.. أحمد موسى عن قرارات البنك المركزي: ضربة كبيرة للسوق السوداء للدولار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

محمد أبوالعينين: مشروع رأس الحكمة «عبقري».. ومصر والإمارات بينهما تاريخ كبير|فيديو

أعرب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته بالحصول على جائزة الحكومة الرقمية في دبي بدولة الإمارات، مشيرًا إلى الإمارات دولة عربية لها تاريخ كبير استطاعت أن تكون في مصاف الدول العالمية في السنوات الأخيرة.



بعد قرار البنك المركزي | شعبة الذهب تعلن خبرًا مهمًا عن عيار 21

تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،عن أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.



أبو العينين : مشروع رأس الحكمة بصمة عالمية كبيرة على أرض مصر|فيديو

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن جائزة الحكومة الرقمية تعكس أهمية التحول الرقمي في كل المجالات، مؤكداً أنه يتمنى مشاهدة النموذج الكبير للاستثمار في رأس الحكمة.

النائب محمد أبو العينين يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي.. فيديو

حصد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، جائزة الحكومة الرقمية من دبي.





نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، إن الاستقرار المصرفي ضيف ثقيل على البنوك، والمهمة الأساسية التي كنا نعمل عليها خلال الفترة الماضية هي ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك، كونه يعد هدف سامي من أهداف البنك المركزي.



الوزراء يعدد فوائد تحرير سعر الصرف واتفاق حزمة النقد الدولي

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الفائدة.



تنمية الصادرات: قرار البنك المركزي انعكس على بيع العملاء للدولار|فيديو

قال محمد أبو السعود نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، إن قرار البنك المركزي هو قرار استثنائي؛ لوضع أسس لمواجهة السوق الموازية للدولار، مؤكداً أن إجراءات البنك المركزي استثنائية، وهي حزم متكاملة للسياسات المالية.



أحمد موسى عن قرارات البنك المركزي: ضربة كبيرة للسوق السوداء للدولار

علق الإعلامي أحمد موسى على قرارات البنك المركزي، قائلاً: "السوق السوداء للدولار تعرضت لضربة كبيرة، لما تروح البنك النهاردة تقدر تاخد الدولار اللي موجود".



صندوق النقد الدولي: مشروع رأس الحكمة يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الذي أُعلن عنه مؤخراً سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة على مصر.

