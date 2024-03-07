عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أبو العينين يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي.. ويؤكد: مشروع رأس الحكمة عبقري.. أحمد موسى عن قرارات البنك المركزي: ضربة كبيرة للسوق السوداء للدولار

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

محمد أبوالعينين: مشروع رأس الحكمة «عبقري».. ومصر والإمارات بينهما تاريخ كبير|فيديو
أعرب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته بالحصول على جائزة الحكومة الرقمية في دبي بدولة الإمارات، مشيرًا إلى الإمارات دولة عربية لها تاريخ كبير استطاعت أن تكون في مصاف الدول العالمية في السنوات الأخيرة.
 

بعد قرار البنك المركزي | شعبة الذهب تعلن خبرًا مهمًا عن عيار 21
تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،عن  أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
 

أبو العينين : مشروع رأس الحكمة بصمة عالمية كبيرة على أرض مصر|فيديو
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن جائزة الحكومة الرقمية تعكس أهمية التحول الرقمي في كل المجالات، مؤكداً أنه يتمنى مشاهدة النموذج الكبير للاستثمار في رأس الحكمة.

 

النائب محمد أبو العينين يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي.. فيديو
حصد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، جائزة الحكومة الرقمية من دبي.
 


نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي
قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، إن الاستقرار المصرفي ضيف ثقيل على البنوك، والمهمة الأساسية التي كنا نعمل عليها خلال الفترة الماضية هي ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك، كونه يعد هدف سامي من أهداف البنك المركزي.
 

الوزراء يعدد فوائد تحرير سعر الصرف واتفاق حزمة النقد الدولي
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي  بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الفائدة.
 

تنمية الصادرات: قرار البنك المركزي انعكس على بيع العملاء للدولار|فيديو
قال محمد أبو السعود نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، إن قرار  البنك المركزي هو قرار استثنائي؛ لوضع أسس لمواجهة السوق الموازية للدولار، مؤكداً أن إجراءات البنك المركزي استثنائية، وهي حزم متكاملة للسياسات المالية.
 

أحمد موسى عن قرارات البنك المركزي: ضربة كبيرة للسوق السوداء للدولار
علق الإعلامي أحمد موسى على قرارات البنك المركزي، قائلاً: "السوق السوداء للدولار تعرضت لضربة كبيرة، لما تروح البنك النهاردة تقدر تاخد الدولار اللي موجود".
 

صندوق النقد الدولي: مشروع رأس الحكمة يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الذي أُعلن عنه مؤخراً سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة على مصر.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

1200 جنيه دفعة واحدة.. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

ترشيحاتنا

ريال مدريد يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على لايبزيج

أخبار التوك شو| أبو العينين يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي.. ويؤكد: مشروع رأس الحكمة عبقري.. أحمد موسى عن قرارات البنك المركزي: ضربة كبيرة للسوق السوداء للدولار

أفضل 5 سيارات رياضية خارقة في العالم| صور

كاميرون: لا يوجد تحسن للأوضاع بقطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية

نيسان صني 2024.. اعرف أحدث أسعارها

لن نترك مرتكبي هجمات بيلجورود.. بوتين يهدد أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتخلص من النسيان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميًا؟

يبرز أنوثتها.. مي عمر تشعل إنستجرام بفستان أسطوري في الرياض

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بملابس غير معتادة|جنا عمرو دياب مع فنان سعودي في بريطانيا تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ