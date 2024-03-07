انخفاض مبيعات تسلا بنسبة 19٪ في فبراير 2024

انخفضت في فبراير إجمالي شحنات السيارات لشركة تسلا المصنوعة في مصنع جيجا شنجهاي بالصين (مبيعات التجزئة المحلية والصادرات) بمقدار الخمس على أساس سنوي.

وفقًا للبيانات الأولية لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، بلغ إجمالي شحنات الجملة لسيارات تسلا المصنوعة في الصين (MIC) طراز 3/موديل Y الشهر الماضي 60365، أي أقل بنسبة 19٪ عن العام الماضي.

وتعتبر النتيجة هي أدنى نتيجة شهرية منذ ما يزيد قليلاً عن عام (55796 وحدة في ديسمبر 2022)، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أن تسلا في ورطة.

السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو عطلة رأس السنة الصينية 2024 (بين 10 و17 فبراير)، والتي كانت في الفترة من 21 إلى 27 يناير من العام الماضي، وفقًا لموقع CnEVPost.

يقع هذا المهرجان الرئيسي في شهر يناير أو فبراير، اعتمادًا على السنة، مما يؤثر بشكل كبير على نشاط الدولة خلال شهر معين وعلى الإحصائيات السنوية.

ومع ذلك، حتى في مثل هذه الظروف، تجاوز مصنع جيجا شنجهاي 60 ألف مصنع (أي ما يعادل أكثر من 700 ألف وحدة سنويا)، وهو ما يتجاوز قليلا نتائجه في عام 2022.

شحنات Tesla MIC Model 3/Model Y بالجملة الشهر الماضي (التغيير السنوي):

إجمالي شحنات الجملة: 60,365 (بانخفاض 19%)

وحتى الآن هذا العام، تجاوز إجمالي مبيعات الجملة 131000 وحدة، وهو أقل بنسبة 6٪ عن العام الماضي.

شحنات Tesla MIC Model 3/Model Y بالجملة حتى تاريخه (التغير السنوي):

إجمالي شحنات الجملة: 131,812 (بانخفاض 6%)

للإشارة، في عام 2023، وصل إجمالي مبيعات الجملة إلى 950 ألف وحدة تقريبًا، بزيادة 33٪ على أساس سنوي.

سيكون عام 2024 مثيرًا للاهتمام للغاية لأنه سيُظهر لنا ما إذا كانت Tesla قادرة على الحفاظ على نمو الإنتاج والمبيعات في الصين، وهي أكبر أسواق السيارات الكهربائية وأكثرها تنافسية (مع حرب أسعار مستمرة). بالإضافة إلى ذلك، نحن ننتظر رؤية تحديث كبير للطراز Y، مشابه لذلك المطبق على الطراز 3 (يشار إليه غالبًا باسم Highland). الطراز Y هو الطراز الكهربائي الأكثر مبيعًا في الصين.